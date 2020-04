Napoli, derby inglese per Milik: pronte due contropartite tecniche

Dopo quattro stagioni, l’avventura di Arkadiusz Milik al Napoli potrebbe essere giunta ai titoli di coda. L’attaccante polacco, infatti, non sembra rientrare nel progetto tecnico della squadra azzurra. Inoltre godrebbe anche dell’interesse di due top club inglesi. Si tratta di Chelsea e Tottenham. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i Blues e gli Spurs avrebbero intenzione di adottare la medesima strategia sul mercato, utilizzando alcune contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Nel caso della trattativa con il Napoli, il Chelsea riscatterebbe Jeremie Boga dal Sassuolo e lo girerebbe ai partenopei; il Tottenham, invece, inserirebbe Lucas Moura per convincere gli azzurri. Si prospetta una sfida molto intrigante.