Napoli, difesa da rinnovare: assalto a due gioielli della Fiorentina

Quella del Napoli sarà sicuramente un’estate all’insegna dei grandi cambiamenti. Tanti i possibili partenti e gli eventuali innesti per rivoluzionare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Un reparto che subirà profonde modifiche potrebbe essere la difesa. Kalidou Koulibaly non è ancora certo di rimanere. Al suo posto, però, i partenopei avrebbero già individuato due possibili acquisti, entrambi provenienti dalla Fiorentina. Si tratta di German Pezzella e Nikola Milenkovic, due pilastri della retroguardia dei toscani. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza nel 2022: un dettaglio che lo rende ancora più appetibile sul mercato. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare il primo assalto del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.