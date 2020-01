Napoli, dubbi sullo scambio Politano-Llorente: c’è l’alternativa

In casa Napoli si lavora al mercato di riparazione. Gli azzurri cercano di trovare rapidamente le soluzioni ai numerosi problemi di inizio stagione. Attualmente tiene banco il possibile scambio con l’Inter: Matteo Politano finirebbe all’ombra del Vesuvio, mentre Fernando Llorente ritroverebbe Antonio Conte, suo tecnico ai tempi della Juventus. Tuttavia, qualora l’operazione non dovesse andare in porto, il Napoli non si farebbe trovare impreparato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli azzurri si fionderebbero su Ferreira Carrasco, attaccante belga pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza in Cina.