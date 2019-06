Napoli, è fatta per Raul Albiol al Villarreal: ha superato le visite mediche

È fatta per il ritorno in Patria del difensore Raul Albiol, che secondo quanto riportato dal giornale spagnolo As ha superato le visite mediche con il Villarreal. Da tempo il centrale classe 1985 aveva espresso il desiderio di ritornare in Spagna per chiudere la carriera e la squadra allenata da Calleja è stata la prima ad avventarsi sul giocatore, pagando al Napoli la clausola di 6 milioni di euro. Oltre ad aver svolto le visite di rito, è stato già accompagnato presso il centro d’allenamento del club spagnolo, segno che per la firma sul contratto e per gli annunci delle società sia solo questione di ore o di giorni. In passato, Raul Albiol aveva già vestito in Spagna le maglie di Valencia, Getafe e Real Madrid. Arrivò sotto il Vesuvio nel 2013 per volontà del nuovo allenatore Benitez e con gli azzurri ha totalizzato in 6 stagioni qualcosa come 236 presenze, segnando 6 gol.