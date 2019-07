Napoli, è finalmente fatta per Elmas: domani sarà in Italia

Dopo settimane di corteggiamento, il Napoli finalmente acquista il giovanissimo del Fenerbache Eljif Elmas. Già l’allenatore Carlo Ancelotti, ieri intervenuto all’emittente TV Luna, aveva dato l’affare per fatto, ora anche Sky Sport sottolinea la buona riuscita della trattativa, tanto che il centrocampista classe ’99 giungerà domani – martedì 23 luglio – in Italia per diventare ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Elmas, macedone, nell’ultima stagione ha segnato 4 gol in 40 presenze, comprendendo campionato turco, coppa nazionale ed Europa League (preliminari inclusi). Si chiuderà il trasferimento sulla base di 15-20 milioni di euro, in attesa di cedere Marko Rog al Cagliari (sta già sostenendo le visite mediche e presto sarà rossoblù a tutti gli effetti). De Laurentiis, dunque, piazza il terzo colpo di mercato dopo Manolas e Di Lorenzo.