Napoli e Inter si fiondano su Amrabat: le richieste di Setti, però, sono elevate

Tutti pazzi per Sofyan Amrabat. Il centrocampista del Verona sta sorprendendo tutti in questo avvio di campionato: quasi nessuno ne era a conoscenza, è stata una rivelazione praticamente per chiunque, perché se l’Hellas sta disputando una Serie A ben al di sopra delle aspettative lo deve anche e soprattutto al marocchino classe 1996, che in mezzo al campo sa fare la differenza con enorme qualità. Le big ci stanno pensando tutte già per l’imminente mercato di gennaio: secondo quanto riportato da Sky Sport, sulle sue tracce ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte, che deve rinforzare il reparto mediano, colpito da molte assenze, ma anche il Napoli, che però preferirebbe riservarselo per giugno. Il ds Cristiano Giuntoli avrebbe già messo sul piatto 10 milioni di euro, ma il presidente del Verona Setti lo valuta più o meno il doppio.