Napoli, è rivoluzione verde. I nomi di chi arriva e di chi dirà addio

Piace il regista albanese dell'Empoli

La sconfitta di Empoli non ha lasciato solo cose negative al Napoli che ha potuto ammirare per 70' il centrocampista albanese Kristjan Asllani. Sul calciatore si è tuffata a capofitto la squadra azzurra che sarà sicuramente ringiovanita visto che il club lascerà partire Insigne, Ghoulam e Malcuit e probabilmente anche Ospina e Mertens (per questi ultimi c’è ancora uno spiraglio per il rinnovo) oltre a Tuanzebe che rientrerà in Premier dal prestito. A De Laurentiis piace il terzino sinistro Mathias Olivera (24 anni) e dalla Georgia il patron campano ha annunciato di aver preso il 21enne esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia. Oggi con le sue 19 partite giocate, Asllani è tra i cinque giocatori più giovani tra quelli con almeno 15 presenze in questa Serie A. Trattativa che sta per decollare e per il centrocampo azzurro la certezza di avere un talento.