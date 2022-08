Napoli, è suggestione Ronaldo ma i tifosi non vogliono perdere Osimhen

E’ una suggestione di fine agosto, almeno per il momento, ma sta facendo scattare l’entusiasmo a Napoli di una parte consistente di tifosi. L’agente Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al presidente De Laurentiis che ha aperto un dialogo. Lo United lo potrebbe sostituire con Antony dell’Ajax ma l’alternativa è Osimhen del Napoli. E’ una questione di incastri anche se le casse dello United sono infinite c'è attesa. Tutto dipende da quanta voglia ha lo United di prendere Osimhen pagandolo più di 100 milioni di euro con il prestito di Ronaldo al Napoli al quale verrà pagato lo stipendio dagli inglesi. Non c’è una trattativa concreta ma oggi sono tanti i tifosi del Napoli a pensare che sia meglio tenersi Victor Osimhen, per il gioco impostato da Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis, che con Mendes ha sempre avuto un buon rapporto, gli ha risposto: portami 130 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e prendo CR7, a patto però che lo stipendio lo paghi tutto il Manchester United.