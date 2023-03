Napoli, forte interesse dalla Premier League per Lozano

Il Napoli, deve fare di tutto per non perdere in estate i suoi top players molo richiesti come Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il ds Giuntoli però potrebbe rinunciare a Lozano. L'esterno arrivato in Italia dall'Olanda nell'ultima annata ha avuto continuità e prestazioni importanti. Secondo quanto riportato da ilSun, però, il Chucky sarebbe nel taccuino di due diversi top club di Premier League.