Napoli, giocatori in esubero e la spinosa questione Fabian Ruiz

A Napoli il calciomercato invernale sarà molto caldo sia in uscita che in fase di acquisizione. In partenza ci sono Milik, Llorente, Malcuit e Ghoualm ma anche Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza, potrebbero lasciare la maglia azzurra. In entrata il ds Giuntoli bussa al Chelsea per l’esterno sinistro Emerson Palmieri, che sta giocando poco con i Blues. Ma prima di procedere, Giuntoli dovrà sistemare Faouzi Ghoulam, il cui stipendio blocca, praticamente, ogni trattativa. Per cederlo, il Napoli dovrà accollarsi parte dei 3,5 milioni di euro, a stagione, che guadagna il terzino algerino. C’è poi la spinosa situazione Fabian Ruiz con il centrocampista spagnolo che non intende prolungare l’accordo in essere, che ha scadenza giugno 2023. Il calciatore vorrebbe ritornare a giocare nella Liga e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, è pronto a investire sul centrocampista del Napoli. Base d’asta 50 milioni di euro. L’obiettivo del club, ovviamente, è quello di convincere il giocatore a rinnovare.