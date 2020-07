Napoli, Giuntoli: “Per Osimhen ancora non è fatta. Koulibaly…”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato dichiarazioni interessanti in merito al calciomercato dei partenopei, sia in entrata che in uscita.

OSIMHEN E KOULIBALY

Le parole del direttore rilasciate per Dazn nel pre-partita della gara contro il Sassuolo: “Per Osimhen dobbiamo trovare un accordo di massima con l’agente, vediamo. Non è come tutti pensano“. Nelle ultime ore sembrava che l’attaccante del Lille potesse trasferirsi in Campania, ma le parole di Giuntoli delineano un rallentamento della trattativa.

CAPITOLO KOULIBALY – “Per quel che riguarda il futuro di Koulibaly ad oggi non abbiamo ricevuto offerte vere e proprie, non abbiamo fretta di decidere”. Il difensore senegalese nella prossima stagione potrebbe non essere più un giocatore dei partenopei, col Manchester City alla finestra per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Genk.