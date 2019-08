Napoli, Hysaj in uscita: tre club tentano il terzino

Non solo grandi colpi per il Napoli. Gli azzurri si trovano a dover fare i conti con la possibile cessione di Elseid Hysaj. Il terzino albanese lascerebbe il club partenopeo dopo quattro stagioni. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, il giocatore sarebbe finito nel mirino di ben tre club. Dalla Premier League viene il richiamo del Tottenham di Mauricio Pochettino. In Italia, invece, sono pronte a farsi avanti la Juventus dell’ex maestro Maurizio Sarri e la Roma di Paulo Fonseca. L’asta di mercato è pronta a scatenarsi nei prossimi giorni. Il Napoli valuterà le eventuali offerte e deciderà come muoversi.