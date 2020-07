Napoli, idea Faraoni per la difesa: trattativa possibile a una condizione

In casa Napoli la testa è rivolta alla sfida di Champions contro il Barcellona. Tuttavia nessuno perde di vista il futuro, con la necessità di costruire una squadra competitiva anche in vista della prossima stagione. La squadra partenopea sta lavorando sul mercato per piazzare innesti importanti. Il reparto più bisognoso di attenzioni è sicuramente la difesa. L’ultima idea si chiama Davide Faraoni, esterno difensivo dell’Hellas Verona.

CONDIZIONE

La trattativa tra le due società sembra procedere a buon punto. Tuttavia resta un nodo cruciale da sbloccare. Secondo quanto affermato dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Faraoni potrebbe partire per il Napoli, ma solo a una condizione: la partenza di Elseid Hysaj, suo corrispettivo in azzurro.