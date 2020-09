Napoli, idea per la difesa: contatti con l’Arsenal per il sostituto di Koulibaly

Il mercato del Napoli verterà sicuramente sulle possibili cessioni e sugli acquisti per rimpiazzare i partenti. Un reparto in cui dovrebbero esserci non pochi movimenti potrebbe essere la difesa. Gli azzurri, infatti, rischiano di dover fare a meno di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è uno dei grandi obiettivi del Manchester City di Pep Guardiola.

SOSTITUTO

Secondo il Corriere dello Sport, però, gli azzurri avrebbero già in mente un possibile sostituto del loro top player. Si tratta del greco Sokratis Papastathopoulos. Il difensore conosce la Serie A, avendoci già militato con le maglie di Genoa e Milan. Prima di tornare, però, bisogna convincere l’Arsenal a lasciarlo partire.