Napoli, il Chelsea spinge per Mertens. Ma spunta un ostacolo

Dopo una stagione di rifondazione, il Chelsea si guarda intorno per perfezionare la rosa a disposizione di Frank Lampard. L’allenatore inglese sembra avere le idee chiare e avrebbe indicato espressamente il nome del nuovo fantasista: Dries Mertens. Il belga, infatti, dovrebbe andare a rimpiazzare il vuoto lasciato dalla partenza di Eden Hazard nella scorsa estate. A far sognare i Blues ci penserebbe anche la situazione del bomber che si svincolerebbe a parametro zero dal Napoli. Tuttavia, secondo quanto riportato da Goal.com, ci sarebbe un ostacolo nella trattativa: Mertens è un over 30 e il progetto del Chelsea prevede per giocatori di questa fascia d’età un contratto di breve durata. Una condizione che a Dries proprio non piace. Anche per questo motivo l’accordo non si era trovato a gennaio, quando i Blues avevano fatto un primo importante tentativo per l’attaccante azzurro.