Napoli, il Liverpool ha messo nel mirino Stanislav Lobotka

Stanislav Lobotka è entrato nei radar del Liverpool. Il centrocampista del Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione di altissimo livello, imprescindibile nelle rotazioni del centrocampo azzurro. Per tale motivo il club ha deciso di blindare lo slovacco con il prolungamento di contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028. Secondo quanto riportato dal The Athletic, però, una delle richieste di Jurgen Klopp per il prossimo mercato estivo è proprio il centrocampista che tanto ha fatto gioire Spalletti in stagione.