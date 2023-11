Napoli, il post Osimhen potrebbe arrivare dall’Olanda: l’indiscrezione

Il club azzurro pensa al futuro e ha messo nel mirino un talento scocciato in Eredivisie

In caso di addio di Victor Osimhen, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Il nigeriano, dopo il mancato rinnovo, sta vivendo un periodo negativo tra il caso social e il nuovo infortunio muscolare. Il Chelsea è uno dei club interessati all'ex Lille e potrebbe anche tentare l'affondo (Qui i dettagli). Mauro Meluso e Aurelio De Laurentiis, intanto, pensano già al sostituto. Il contratto del nigeriano, infatti, scadrà nel giugno del 2025 e per questo gli azzurri potrebbero monetizzare nei prossimi mesi. Una volta salutato il classe 1998, partirà l'assalto al sostituto. Oltre al nome di Jonathan David, il Napoli segue anche Santiago Gimenez. Il classe 2001, che gioca nel Feyenoord, sta vivendo una grande stagione e ha gli occhi di mezza Europa addosso. Il club olandese lo valuta 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe anche lievitare.