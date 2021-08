Napoli, in arrivo Rugani se parte Manolas

Il difensore della Juventus sarebbe un'opzione in caso di partenza del greco ex Roma.

ALTERNATIVA - L'allenatore del Napoli Spalletti, d'altro canto, considera Manolas titolare, in coppia con Koulibaly e non vorrebbe privarsene. De Laurentiis lo ritiene importante, ma non incedibile. Potrebbe anche vacillare di fronte ad un'offerta vicino ai 20 milioni di Euro. In caso di partenza del greco, però secondo le ultime indiscrezioni, la società campana avrebbe già individuato, il suo eventuale sostituto. Si tratta di Rugani della Juventus. L'operazione potrebbe essere impostata nei prossimi giorni, sempre che il greco ex Roma decida veramente di lasciare il Napoli.