Napoli, in attesa di Icardi e Llorente spunta un “mister X” che piace molto ad Ancelotti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sta ancora attendendo di sapere cosa farà Mauro Icardi, ma l’ultimatum è fissato per domani. Nel frattempo, il ds Cristiano Giuntoli sta chiudendo l’affare Fernando Llorente, che arriverebbe dalla lista degli svincolati. Ma, stando all’edizione odierna di Repubblica, è spuntato un “mister X” di una certa importanza, una idea last-minute per cui potrebbero esserci contatti molto forti: parliamo di Diego Costa, che piace molto a mister Carlo Ancelotti. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che ad ottobre compirà 31 anni, era già stato seguito dal club azzurro nelle scorse sessioni di mercato. Il giornale scrive: “L’Atletico potrebbe anche lasciarlo andare via, ma l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio alto del giocatore”. In un vertice di mercato a Capri è stato fatto il nome del brasiliano naturalizzato spagnolo.