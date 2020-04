Napoli in cerca di un attaccante: due nomi sul taccuino di Giuntoli

La stagione interrotta ha visto il Napoli sorridere nelle coppe, ma deludere in campionato. Gli azzurri agli ordini di Gennaro Gattuso sono pronti a cambiare pelle dopo tanti anni. Il nuovo progetto tecnico dovrebbe basarsi su una prima punta giovane e ambiziosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Moise Kean. L’ex attaccante della Juventus rientrerebbe nella trattativa che porterebbe all’Everton due pedine azzurre come Hirving Lozano e Allan. Ci sarebbe un secondo obiettivo per il Napoli, molto più complicato da raggiungere: si tratta di Luka Jovic. Il bomber tedesco non ha sfondato con il Real Madrid, ma al momento i Blancos preferirebbero non cederlo.