Napoli in cerca di un nuovo bomber: Immobile in pole, davanti a Cavani

La stagione del Napoli si è rivelata complicata, anche se presenta due volti. In campionato gli azzurri hanno faticato, mentre nelle coppe non hanno affatto sfigurato. Si avvicina l’estate e con essa anche il calciomercato. I partenopei sembrano intenzionati a ristrutturare la rosa di Gennaro Gattuso, a partire dal reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due grandi nomi per l’attacco sono Edinson Cavani e Ciro Immobile. Tuttavia l’eventuale ritorno del Matador non sembra convincere il patron Aurelio De Laurentiis. Decisamente in rialzo le quotazioni del bomber della Lazio. Difficile che la trattativa possa decollare: Immobile si trova bene a Roma e in biancoceleste sa di poter giocare in Champions. Insomma, De Laurentiis dovrà davvero inventare una super offerta per cambiare l’inerzia degli eventi.