Napoli, Insigne potrebbe lasciare l’Europa

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, starebbe pensando di trasferirsi al Toronto.

Contatti continui tra il Toronto, club canadese della MLS e il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Al campione d’Europa azzurro è arrivata un’offerta molto importante, da circa 11,5 milioni di euro a stagione per 5 anni più 4,5 milioni di euro di bonus, legati a gol e assist realizzati. In queste ore, Insigne sarebbe sempre più tentato di lasciare il Napoli a fine stagione da parametro zero per una nuova avventura, visto il mancato accordo sul rinnovo di contratto con il presidente De Laurentiis, dopo l'offerta al ribasso da 3,5 milioni di euro all’anno rifiutata da giocatore e agente. Dopo 10 anni con il club partenopeo, la squadra della sua città dove è nato e cresciuto non solo calcisticamente, il capitano del Napoli può lasciare l'Italia e trasferirsi in Canada per iniziare a guadagnare una cifra intorno ai 50 milioni di euro in cinque anni.