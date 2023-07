Napoli, Itakura in pole ma c’è un problema… la Coppa d’Asia

Il Napoli sembra sempre più deciso ad ingaggiare Ko Itakura come sostituto di Kim. Come sappiamo il sudcoreano sarà presto un giocatore del Bayern Monaco, per cui i partenopei si vorrebbero affidare ad un'alternativa di livello ma comunque economica. E secondo La Gazzetta dello Sport quel difensore sarebbe proprio il giapponese, con la trattativa già in fase avanzata e di rifinitura. Lo ha detto anche De Laurentiis nella conferenza di presentazione della nuova maglia: "Il Giappone sta in cima ai miei pensieri. Dipende anche dal ruolo e dalle qualità. Va via un coreano, pigliamo un giapponese…".