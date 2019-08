Napoli, James più distante: no al prestito dal Real

Il sogno James Rodríguez rischia di sfumare nelle prossime settimane per il Napoli. Infatti, nonostante il forcing dei partenopei, al momento, c’è una certa distanza tra la proposta del club azzurro e la richiesta del Real Madrid. I partenopei chiedono di avere a disposizione l’attaccante colombiano, ma con la formula del prestito. Al contrario, i Blancos sono favorevoli all’addio della stella sudamericana solamente dietro ad un’offerta economica convincente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli rischia così di trovarsi bloccato sul fronte James Rodríguez, a meno che non decida di rompere gli indugi e formulare un compenso così allettante da far cedere anche la resistenza del Real.