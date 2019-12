Napoli e Juventus sono pronte darsi battaglia sul mercato. I due club hanno infatti messo nel mirino il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, protagonista di un’ottima prima parte di stagione. Sia azzurri che bianconeri vorrebbero aggiudicarsene le prestazioni in estate, investendo profumatamente per il “nuovo Pirlo”. Sullo sfondo anche la Fiorentina, che però non può vantare lo stesso appeal di partenopei e torinesi.

JUVENTUS-PSG, ECCO LO SCAMBIO A CENTROCAMPO