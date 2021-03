Napoli, l’erede di Gattuso arriva dalla Serie B

La panchina del Napoli continua a cambiare padrone. A ottobre scorso sembrava vicino il rinnovo con Gennaro Gattuso che però a inizio del nuovo anno solare ha interrotto il feeling con il patron Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo infatti ha anche cercato di sostituirlo in corsa per poi fare marcia indietro. Il Napoli ha accusato alti e bassi e nel 2021 forse causa infortuni e covid, ha smarrito la continuità. Intanto oggi è saltato un nome nuovo per la panchina del Napoli 2021/22. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il Napoli ha messo gli occhi su Alessio Dionisi (41), tecnico della capolista Empoli in Serie B.

IN POLE ANCHE FONSECA – Lui sarebbe il nome nuovo per la panchina del Napoli. Non solo: per l’emittente è proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. “E’ proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ai dirigenti azzurri è piaciuto molto sia il suo modo di lavorare sia il suo modo di presentarsi, con l’aplomb giusto per sedersi sulla panchina di un grande club. Resta solo un piccolo dubbio legato all’eventuale qualificazione per la Champions League, eventualità che porterebbe De Laurentiis e i suoi collaboratori a esaminare un profilo un pochino più esperto tipo Paulo Fonseca”.