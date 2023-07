Napoli, l’erede di Kim: Mavropanos in pole, ma anche altri due nomi

Manca poco al via del campionato e la domanda dei tifosi è sempre una: chi prenderà il posto di Kim? Il difensore sudcoreano ha lasciato l'Italia per trasferirsi al Bayern Monaco e il Napoli ha necessità di sostituirlo. In queste settimane diversi nomi sono stati fatti ma nessuna avance decisa è stata registrata da parte del club partenopeo (se non offerte ritenute troppo basse). Al momento in pole vi sarebbe il profilo di Konstantinos Mavropanos, seguito a ruota libera dai due chiacchierati Danso e Kilman. Mavropanos è considerata l'opzione di massima priorità per il Napoli al momento proprio per una questione economica. I partenopei potrebbero chiudere il colpo a soli 20 milioni di euro, in accordo con lo Stoccarda suo attuale club. Le altre due opzioni sono altrettanto valide ma distanti. Per Danso saranno necessari almeno 30 milioni di euro, Kilman invece ancora di più, non meno di 40.