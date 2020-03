Napoli, l’ex Ancelotti tenta lo scippo: vuole due big azzurri all’Everton

Ha grandi ambizioni Carlo Ancelotti per il suo Everton e per arrivare dove vuole non guarderà in faccia a nessuno. Neppure alla sua ex squadra, il Napoli. Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Reggiolo avrebbe messo nel mirino due big partenopei: Allan e Koulibaly.

Il centrocampista ha vissuto momenti davvero difficili nell’ultima stagione, su tutti il periodo del presunto ammutinamento della squadra che lo vedeva in prima linea contro la società. Una sua cessione nella prossima stagione non è poi così impossibile. Discorso diverso per quanto riguarda il centrale senegalese. Koulibaly è tra i pezzi pregiati della rosa di Gattuso e su di lui ci sono tante squadre che, anche prima dell’Everton, si erano fatte avanti. Liverpool e Manchester United potrebbero fare la loro mossa, ma adesso anche Ancelotti potrebbe sferrare l’asso nella manica per convincere il giocatore a sposare il suo progetto. De Laurentiis valuta e attende che si scateni l’asta…