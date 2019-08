Napoli, fatta per Llorente: dopo lo spagnolo potrebbe esserci il super regalo di De Laurentiis ai tifosi

Ultimi giorni di trattative per la Serie A e allora ecco che il Napoli si prepara a mettere a segno gli ultimi affari. Fatta per Lozano, serve un centravanti. Se il rebus legato a Icardi continua, ecco che il patron De Laurentiis ha già chiuso per Fernando Llorente.

Lo spagnolo sarà il vice di Milik nella prossima stagione. Attenzione, però. al colpo ad effetto del patron azzurro. Infatti, il presidente osserva con molta attenzione il mercato e, viste le recenti voci di apertura di Mauro Icardi all’Atletico Madrid, potrebbe avere in mente un piano clamoroso.

REGALO – Sarà un regalo per i tifosi azzurri: Diego Costa. L’attaccante colchoneros potrebbe essere la sorpresa di De Laurentiis al Napoli e ad Ancelotti. Il possibile approdo di Icardi alla corte dell’Atletico Madrid, infatti, libererebbe l’esperto attaccante che arriverebbe in prestito secco. In questo caso ci sarà da trattare sull’ingaggio ma non è detto che la trattativa non possa andare in porto lo stesso. In ogni caso, gli azzurri hanno già il sì di Llorente. Il classe 1985 è la certezza: per lui un biennale e visite mediche nel weekend secondo le indiscrezioni di Sky.