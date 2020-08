Napoli, Llorente può salutare: contatti con un club spagnolo

Il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere nuovamente in Spagna dopo l’esperienza poco fortunata al Napoli. Secondo quanto riportato da Sport, l’ex centravanti della Juventus e del Tottenham è finito nel mirino della Real Sociedad.

LLORENTE VERSO IL RITORNO IN LIGA

In particolare, nel caso il club di San Sebastian arrivasse a cedere l’attaccante di riferimento Willian Josè, la pista Llorente verrebbe presa in considerazione per riempire l’eventuale buco offensivo. Il centravanti spagnolo percepisce attualmente oltre 2 milioni di euro in Campania, l’agente sarebbe già in contatto con la Real Sociedad per cercare di limare l’ingaggio dell’ex Athletic Bilbao.