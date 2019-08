Napoli, Lozano in arrivo: Verdi può salutare gli azzurri

E’ iniziato il countdown in casa Napoli. Sembra davvero tutto fatto per l’acquisto di Hirving Lozano: il fantasista messicano dovrebbe salutare a breve il PSV Eindhoven per trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, l’imminente innesto avrà come conseguenza una possibile partenza. Si tratta di Simone Verdi. Infatti, secondo Tuttosport, l’ex trequartista del Bologna sarebbe ad un passo dall’approdo al Torino. Verdi avrebbe già trovato l’accordo con il club granata. Si tratta solamente di trovare l’intesa con il Napoli, ultimo ostacolo per la partenza. Il giocatore lascerebbe i partenopei dopo una sola stagione con pochi guizzi ed uno scarso minutaggio.