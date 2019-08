Napoli, Lozano sempre più vicino. Ma ci saranno visite mediche più approfondite

La firma di Hirving Lozano al Napoli è cosa sempre più certa, ma bisognerà attendere ancora un po’. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, il giocatore messicano vestirà la maglia azzurra, ma solo al termine di visite mediche a Villa Stuart, a Roma, più approfondite: qualche giorno fa Lozano ha subìto un infortunio con la maglia del Psv Eindhoven e per questa ragione vi saranno tutti i controlli del caso per capirne le condizioni. Poi, la firma sul contratto. Il 24enne, nato a Città del Messico, con la sua Nazionale ha messo a segno 9 gol in 35 presenze; con il Psv invece, dal suo arrivo nel 2017, ha totalizzato 40 reti e 23 assist in 79 partite.