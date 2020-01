Napoli, Mertens può partire a parametro zero: due club si fanno avanti

Sembra sempre più difficile vedere Dries Mertens con la maglia del Napoli nella prossima stagione. Il contratto dell’attaccante belga con il club azzurro scadrà tra sei mesi ed al momento le trattative per il rinnovo non stanno portando ad un accordo. Così prende quota l’ipotesi di una cessione a gennaio o a giugno. Su Mertens ci sono due pretendenti: Inter e Chelsea. Entrambi i club sperano che si arrivi alla scadenza del contratto del belga, in modo da poterlo acquistare a parametro zero. Si susseguono i contatti tra l’entourage e i vertici delle rispettive società. Lo riporta Le 10 Sport. E Mertens sembra sempre più lontano da Napoli.