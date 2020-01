Napoli, Mertens può rinnovare: futuro da dirigente?

Il matrimonio tra Dries Mertens e il Napoli è a rischio. L’attaccante belga è in scadenza di contratto e potrebbe partire a parametro zero al termine dell’attuale stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, il divorzio sarebbe un’ipotesi piuttosto remota al momento. Infatti, Mertens non sarebbe affatto intenzionato a salutare gli azzurri e vorrebbe prolungare il proprio contratto. E spunta addirittura un’opzione davvero clamorosa: la possibilità di un futuro da dirigente. Uno scenario che sarebbe davvero incredibile.