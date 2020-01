Napoli, Mertens vicino al rinnovo ma Ancelotti lancia segnali di fumo. Le ultime

Ancelotti lancia segnali di fumo dall’Inghilterra per portare all’Everton l’attaccante del Napoli Mertens. Ma il belga non pare sia vicino a lasciarsi alle spalle il Vesuvio visto che c’è in atto un riavvicinamento tra l’attaccante e il Napoli. Le parti si sono parlate per provare a raggiungere l’intesa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’offerta di De Laurentiis resta ferma a 3 milioni all’anno per le prossime 2 stagioni, mentre il giocatore ne chiede 4 per 3 anni. Ci sarebbe la possibilità di trovare l’accordo sulla base di uno stipendio di 3,5 milioni per due anni. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto per capire se ci saranno i margini per brindare al rinnovo.