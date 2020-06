Napoli, Milik conteso: un club italiano sfida la Juventus

Il Napoli progetta il suo futuro analizzando le mosse da compiere nella sessione estiva di mercato. Uno dei nodi riguarda sicuramente il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco non sembra convincere totalmente gli azzurri e, al contempo, è particolarmente apprezzato da alcuni club. Dall’estero va registrato l’interesse di Atletico Madrid ed Everton. In Italia la Juventus è in pole position, grazie anche alla presenza di Maurizio Sarri, il tecnico che lanciò lo stesso Milik in Serie A. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe un altro club italiano in agguato, pronto a giocare un brutto scherzo ai bianconeri. Si tratta del Milan. I rossoneri sperano di piazzare un gran colpo in attacco, anche se, per il momento, restano leggermente staccati dai campioni d’Italia in questa trattativa.