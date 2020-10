Napoli, Milik verso l’addio? Un club italiano torna alla carica per il polacco

Per diverse settimane è stato vicino all’addio al Napoli, ma alla fine Arkadiusz Milik è rimasto con gli azzurri. Secondo Tuttosport, si tratta perlopiù del mancato trasferimento alla Roma che di una scelta del giocatore. Non è un caso se l’attaccante polacco sembrerebbe voler lasciare il club partenopeo nella prossima sessione di mercato.

OPZIONE

Sempre secondo Tuttosport, non mancherebbero le offerte per Milik. Il giocatore era stato anche accostato al Tottenham, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Infatti la Fiorentina avrebbe fiutato l’occasione: l’attaccante è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e avrebbe l’opportunità di svincolarsi gratis. Così il Napoli potrebbe venire incontro ai viola già a gennaio. Si parla di un’operazione realizzabile con la formula del prestito con diritto di riscatto e uno stipendio da 4,5 milioni di euro per il giocatore.