Napoli, nel regno di Maradona può arrivare un nuovo re? CR7 ci prova

Non è ancora una vera trattativa ma il noto procuratore Jorge Mendes che sfa facendo di tutto per riportare in Italia Cristiano Ronaldo. Sarebbe un clamoroso ritorno in Serie A ma stavolta in una piazza del sud che ha un suo idolo eterno che è Maradona. Il potente procuratore sta gestendo un’operazione complessa con un last-minute clamoroso, esattamente come quello dell’agosto scorso che segnò il divorzio tra la stella portoghese e la Juventus. Il manager portoghese -scrive la Gazzetta dello Sport- ha confezionato uno scambio che al mondo azzurro non dispiace. Victor Osimhen allo United per 100 milioni di euro, in cambio Cristiano Ronaldo a Napoli a costo zero: cioè con la lista gratuita e lo stipendio (29 milioni netti) pagati dai Glazer. Aurelio De Laurentiis sta ascoltando le ambasciate di Mendes con interesse. Ma nel regno di Maradona per molti tifosi è difficile che possa arrivare un nuovo re. Non tutti sono d'accordo poi a liberare Osimhen. Napoli si divide insomma.