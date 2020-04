Napoli, non solo l’Everton su Allan: arriva un’offerta dalla Spagna

Nonostante la stagione 2019/20 possa essere ancora recuperata per alcuni campionati, diverse squadre stanno già valutano come impostare la prossima annata. Il mercato, dunque, torna a occupare un ruolo centrale. In casa Napoli bisogna valutare il futuro di Allan. Infatti il centrocampista brasiliano sta suscitando un discreto interesse a livello europeo. Non è un mistero che l’Everton si sia fatto avanti per averlo in squadra, su suggerimento di Carlo Ancelotti, tecnico del club inglese ed ex allenatore dello stesso Allan all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però ci sarebbe una nuova pretendente: si tratta dell’Atletico Madrid. I Colchoneros di Diego Simeone avrebbero fatto arrivare al Napoli un’offerta da 25 milioni di euro. Gli azzurri, per il momento, fanno sapere di poter cedere Allan solamente per 40 milioni di euro. L’asta di mercato può cominciare.