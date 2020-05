Napoli, non solo Tonali: piacciono altri due giocatori del Brescia

Il Napoli programma la prossima stagione. In estate sembra che la formazione azzurra darà vita a profondi cambiamenti nella rosa affidata a Gennaro Gattuso. Attualmente i partenopei hanno messo gli occhi su Sandro Tonali per potenziare il centrocampo, sfidando la concorrenza di Juventus e Inter. Tuttavia il club di Aurelio De Laurentiis non si limiterebbe a lottare per il faro del Brescia, ma avrebbe messo nel mirino altri due giocatori delle Rondinelle. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando anche al portiere Jesse Joronen e al difensore Andrea Cistana. Gli azzurri preparano l’assalto ai gioielli bresciani.