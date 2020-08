Napoli, nuova esclusione per Allan: divorzio vicino? C’è una pretendente

Il Napoli torna in campo con il triangolare amichevole contro L’Aquila e Castel di Sangro. Un test importante per verificare la tenuta e la condizione fisica della squadra in questo momento. Tuttavia, nemmeno il tempo di scendere in campo e c’è già un giallo importante: infatti, Allan è stato escluso dai giocatori impegnati.

MERCATO

Per molti potrebbe essere un indizio di una cessione imminente da parte del club partenopeo. Allan, infatti, sarebbe ormai destinato a lasciare la squadra dato che il tecnico Gennaro Gattuso non lo considererebbe più imprescindibile. Il giocatore ha comunque diverse richieste sul mercato. Nella scorsa stagione il Paris Saint-Germain è stato vicinissimo all’acquisto del centrocampista brasiliano. I parigini, stavolta, non sarebbero della partita. In pole position per Allan c’è in testa l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico, infatti, ritroverebbe un vecchio pupillo.