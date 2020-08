Napoli, nuova idea di mercato: piace Brekalo

Il Napoli pensa a qualche nuova soluzione per rinforzare le fasce e guarda direttamente in Bundesliga. Occhi su Brekalo.

PIACE BREKALO

Il nuovo nome sul taccuino del Napoli è quello di Josip Brekalo, esterno offensivo del Wolfsburg. Il calciatore offre un’importante duttilità oltre ad interessanti doti tecniche, un profilo in linea con i vari Callejon, Mertens, Insigne e Lozano, simboli delle idee offensive dei campani. Brekalo, di nazionalità croata, ha disputato una stagione che lo ha posto sotto i riflettori europei con 7 reti in 41 presenze divise tra Europa League e le varie competizioni tedesche. Nei giorni scorsi Napoli e Wolfsburg hanno allacciato i contatti per provare ad impostare la trattativa ufficiale, le richieste dei tedeschi sono di 20 milioni di euro. A 17-18 milioni l’affare potrebbe decollare. Lo riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio.