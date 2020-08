Napoli, nuova idea di mercato: piace l’esterno che ha eliminato la Roma dall’Europa League

Movimento in casa Napoli, i partenopei pensano a come migliorare la squadra in vista della prossima stagione che vedrà i partenopei impegnati su tre fronti. Dopo i vari e ripetuti problemi per Ghoulam e una continuità che Mario Rui fatica a trovare, il ds Giuntoli avrebbe messo nel mirino Sergio Reguilòn, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid in prestito al Siviglia nell’ultima stagione.

L’IDEA

Proprio giovedì Reguilon è andato a segno contro la Roma nella gara tra Siviglia e capitolini valevole per gli ottavi di Europa League. Ma oltre alla rete, l’esterno ha disputato una partita a tutto campo che non è passata inosservata a nessuno. Non solo, tutta la stagione del calciatore spagnolo è stata di livello e le pretendenti iniziano a bussare in casa madrilena. Al momento, secondo Tuttomercatoweb, l’idea Reguilon-Napoli è ai sondaggi, ma non è escluso che questo fronte possa accendersi nelle prossime ore.