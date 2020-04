Napoli, nuove sirene dalla Spagna per Fabian Ruiz: pronta la super offerta

In estate il Napoli potrebbe rivoluzionare il proprio organico dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Tra i possibili partenti c’è anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha avuto un rendimento discontinuo, in linea con l’andamento della squadra. Inoltre, dalla Spagna arrivano continuamente voci di un grande interesse da parte di un top club come il Real Madrid. I Blancos sembrano aver superato il Barcellona nella corsa al giocatore. Attualmente non è presente una clausola nel contratto di Fabian Ruiz, ma il rinnovo potrebbe presentare questa novità, magari a una cifra abbordabile anche per il Real. Dal canto suo, il giocatore pare gradire l’interesse madridista. Lo riporta AS.