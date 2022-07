Napoli, occhi puntati su Dybala: le ultime

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala può essere il nome giusto per il Napoli. Luciano Spalletti ha speso importanti parole per lui e vedrebbe la Joya come partner perfetto per Osimhen, concetti che gli avrebbe spiegato al telefono in un contatto che i due avrebbero avuto nelle scorse ore. Il presidente Aurelio de Laurentiis avrebbe anche recapitato a Jorge Antun, agente dell'argentino, la prima proposta ufficiale per Dybala: quinquennale da 5 milioni di euro netti con bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra che farebbero salire l'ingaggio annuale a 6 milioni di euro e più. I diritti d'immagine non sarebbero un problema visto che il Napoli ha già accordi con altri giocatori che vestono lo sponsor tecnico della Joya.