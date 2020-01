Napoli, occhi su Boga: ecco la strategia degli azzurri

Velocità, tecnica e gol. Jeremie Boga ha avuto un impatto notevole con la Serie A, impressionando gli addetti ai lavori con ottime prestazioni con la maglia del Sassuolo. E c’è chi non vuole lasciarsi sfuggire l’ex Chelsea. Infatti, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul talentuoso attaccante classe 1997. Al momento gli azzurri sono al lavoro per definire la miglior formula in modo da convincere il Sassuolo a privarsi di Boga. L’eventuale trasferimento, però, non dovrebbe realizzarsi prima della sessione di mercato estiva.