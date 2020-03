Napoli, occhi su un attaccante del Real Madrid

Mentre i principali campionati europei sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus, i club sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra questi il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe piazzare un importante colpo in attacco.

JOVIC – Gli azzurri avrebbero messo nel mirino Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid. I blancos, dopo che il giocatore ha rotto l’autoisolamento per tornare in Serbia, sarebbero infatti pronti a scaricare il giovane classe 1997.