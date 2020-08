Napoli, Oshimen si presenta: “Non sono qui per i soldi. Quanto affetto dai napoletani”

Victor Osimhen si presenta da nuovo calciatore del Napoli, il più costoso acquisto della storia dei campani ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro.

LE PAROLE DI OSIMHEN

Sulla mentalità: “Amo il gioco di squadra, la mia mentalità mi ricorda che tutto è possibile, mai dire mai. Arrivando al Napoli ho fatto un bel salto in avanti per la mia carriera. Non sono interessato ai soldi, penso a giocare e dare il meglio in campo”.

Sull’accoglienza: “Sono stato travolto da un’ondata di affetto da parte dei tifosi, mister e presidente sono stati come due padri per me. È grazie a loro che sono arrivato al Napoli, mi hanno dimostrato affetto.” Queste le parole di Osimhen riportate da Sky Sport.