Napoli, Osimhen è solo l’ultimo: tutti gli acquisti più costosi degli ultimi anni

La trattativa tra il Napoli e Osimhen sembra ormai in dirittura d’arrivo, con i partenopei che hanno speso per l’attaccante del Lille 81 milioni di euro. Un record per la società di Aurelio De Laurentiis, che negli ultimi anni ha sborsato cifre importanti per le proprie campagne acquisti.

Fabio Quagliarella è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2009 dall’Udinese per 18 milioni di euro. Il giocatore durante la sua esperienza in Campania ha realizzato 11 reti e 6 assist in 37 presenze, riuscendo a ripagare la fiducia della proprietà e dei tifosi.