Napoli, Ospina ai saluti? L’agente: “Andrà in scadenza. Diverse trattative avviate”

Le parole dell'agente del portiere colombiano

David Ospina e il Napoli si separeranno con ogni probabilità a fine stagione. Il portiere non rinnoverà il contratto con gli azzurri e potrà dunque trasferirsi a costo zero. Il colombiano è a Napoli dall'estate 2018, quando arrivò dall'Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Sotto la guida di Spalletti è diventato quasi insostituibile, complice anche qualche acciacco fisico di Alex Meret. A confermare le voci su un suo possibile addio ci ha pensato l'agente del giocatore Lucas Jaramillo. Queste le parole alla Semana: